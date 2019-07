Nel Pd c’era la fila per salire sulla Sea Watch. Cirinnà: dovevo andarci anche io… (video)

Intervenendo alla trasmissione Omnibus su La7 la senatrice dem Monica Cirinnà ha svelato che nel Pd era pronta una staffetta per salire a turno sulla Sea Watch 3 in appoggio alla capitana Carola Rackete e alla sua missione. “Io – ha detto – ero pronta per andare nei giorni seguenti”. Ha quindi affermato che occorrerebbe riflettere sulle modifiche alla legge Bossi-Fini per riaprire i flussi visto che siamo un paese afflitto dalla denatalità. Sulla questione migranti, infine, ha sostenuto che si tratta di un “giocattolo” che il leader leghista usa per la sua propaganda.

