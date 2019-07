Naufragio in Libia, superstiti soccorsi dall’Italia. Salvini: “Noi facciamo la nostra parte, Macron no”

Dalla Libia hanno confermato il naufragio di due navi di migranti, segnalato ieri dall’Unhchr. Secondo il Portavoce della Guardia costiera libica, Ayoub Gassim, le due imbarcazioni, con circa 300 persone stimate a bordo, si sono capovolte nelle acque davanti a Khoms, circa 120 km a est della capitale Tripoli. Circa 137 migranti sono stati recuperati e riportati in Libia. «Stimiamo possano essere 150 i migranti affogati e morti», ha denunciato il portavoce dell’Unhcr, Charlie Yaxley.

In queste ore la nave “Gregoretti” della Guardia costiera italiana ha preso in carico 141 migranti. Da giovedì sera la nave, partita da Lampedusa, è in attesa di attesa di conoscere il porto dove sbarcare. I migranti sono stati soccorsi in due diversi momenti: cinquanta persone sono state trasbordate da un peschereccio siciliano, “Accursio Giarratano”, mentre altre 91 erano su un gommone segnalato da un peschereccio tunisino. Cinque dei 50 naufraghi soccorsi ieri da un peschereccio di Sciacca (Agrigento) sono stati fatti sbarcare questa mattina a Lampedusa per motivi sanitari. Gli altri sono ancora sulla nave della Guardia costiera.

Salvini: “L’Italia fa la sua parte. Macron che fa?”

«L’Italia sta facendo la sua parte, una motovedetta ha raccolto due imbarcazioni in difficoltà. Nelle prossime ore vedremo se alle parole dell’Europa seguiranno i fatti. Avremo modo di sperimentare la generosità di Francia Germania, Spagna, Olanda e di tutti i Paesi che spesso e volentieri fanno la morale all’Italia. Se

Macron pensa che tutti i barconi debbano arrivare in Italia ha sbagliato a capire». Lo dice a Radio 24 Salvini, ministro dell’Interno e vicepremier, parlando di immigrazione anche in riferimento all’ultimo naufragio al largo della Libia. Ventisei migranti sono stati “soccorsi” in mare dai libici a ovest della città libica di Zuwara. E’ quanto si legge sul portale di notizie libico Alwasat che riporta notizie diffuse dal ministero degli Interni del governo di concordia

nazionale di Tripoli. Le fonti libiche affermano che i migranti “sono in buone condizioni di salute». Alwasat non fornisce dettagli sull’operazione.