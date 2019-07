Minacce di morte da un gruppo ucraino, Kiev contro Salvini: confermi o smentisca

L’ambasciatore dell’Ucraina in Italia, Evhen Perelygin, ha scritto a Matteo Salvini chiedendogli “di confermare o smentire le sue dichiarazioni” sul presunto ”gruppo ucraino” che avrebbe pianificato un attentato contro di lui. “Una tale precisazione sarebbe importante per evitare un danno nei rapporti bilaterali tra Italia e Ucraina, nonché per non ledere l’immagine impeccabile della comunità ucraina residente in Italia conosciuta per la sua adesione ai principi europei e ai valori cristiani e non certo per attività o azioni terroristiche”, ha sottolineato l’inviato di Kiev nella sua lettera.

L’Ambasciatore precisa che ”la minaccia alla vita di qualsiasi persona, e, in particolare, di un ministro, da parte di un fantomatico ‘gruppo ucraino’ è una notizia che ha allarmato l’Ucraina, la nostra Ambasciata, nonché la comunità ucraina in Italia”. “Da rappresentante di uno Stato amico, ho immediatamente contattato il Suo Ministero per approfondire la situazione e, nel caso si trattasse di una vera minaccia, offrire la massima collaborazione del Governo ucraino al fine di prevenire qualsiasi danno alla Sua persona, quale atto di piena e fattiva collaborazione bilaterale tra i nostri due Paesi”, aggiunge Perelygin. “Tale notizia ci ha sorpreso ancor di più, tenendo conto del fatto che durante le mie numerose visite nelle regioni d’Italia i questori ed i prefetti che ho incontrato hanno sempre evidenziato l’alto rispetto che gode la comunità ucraina in Italia e la sua estraneità al crimine organizzato. In seguito alle pubblicazioni apparse nei diversi media sul recente blitz della polizia italiana contro gruppi di estrema destra, tra i nomi delle persone arrestate non ho trovato alcun cittadino ucraino. Anzi, all’inizio di questo mese abbiamo notato il lavoro del Tribunale di Genova che ha emesso le condanne nei confronti di un gruppo di combattenti italiani filorussi di estrema destra che affiancavano i separatisti russi nel Donbass contro il Governo ucraino”. “In ogni caso, nel contesto della lotta alla criminalità internazionale organizzata in Europa, Le assicuriamo la piena collaborazione degli organi competenti ucraini. Ricordo, infine, che le relazioni amichevoli e reciprocamente vantaggiose con l’Italia sono considerate una priorità da parte del Governo di Kiev”, conclude l’ambasciatore.