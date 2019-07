Milano, al San Raffaele cede la grata del parcheggio: 54enne fa un volo di 13 metri

La grata ha ceduto all’improvviso. Dramma all’ospedale San Raffaele di Milano dove una grata del parcheggio sotterraneo del nosocomio ha ceduto sotto il peso di un uomo di 54 anni precipitato per quasi 13 metri. L’uomo si trovava in ospedale per assistere il figlio ricoverato. È precipitato dal piano terra al piano -3 dell’autosilo. Subito dopo il volo l’uomo è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dello stesso nosocomio dove è stato ricoverato in codice rosso. L’incidente è avvenuto attorno alle 22.30 di ieri sera, l’uomo è caduto su una grata saldata su un’altra. Al momento non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato numerose fratture, tra cui quella del bacino e delle caviglie e si trova ricoverato al reparto di terapia intensiva. Sul posto è intervenuta anche la polizia per accertare con esattezza la dinamica.