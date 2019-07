Migranti, Fidanza: «A Strasburgo l’ammucchiata pro invasione esce allo scoperto»

Al Parlamento europeo c’è «una maggioranza pro invasione». E la conferma arriva dal voto di ieri di condanna alle politiche di Donald Trump per mettere un argine all’immigrazione. A sottolinearlo è il capo delegazione di FdI, Carlo Fidanza, intervenuto sul tema insieme al Co-presidente del gruppo Ecr Raffaele Fitto e il membro della delegazione Ue-Usa Pietro Fiocchi.

A Strasburgo «una maggioranza pro invasione»

«Il voto di ieri in plenaria a Strasburgo contro le politiche dell’amministrazione Trump di contenimento dei flussi migratori ai confini con il Messico è la conferma che al Parlamento europeo si è creata una maggioranza pro invasione», hanno spiegato i tre eurodeputati, sottolineando che «nel testo, oltre alla condanna delle politiche di Trump, si legge anche un forte richiamo all’applicazione dei principi contenuti nel “Global Compact for Migration” delle Nazioni Unite, che non a caso il governo americano non ha sottoscritto, così come anche quello italiano dopo la denuncia di Fratelli d’Italia».

Un’ammucchiata che va dai liberai ai comunisti

Questo fronte pro immigrazione incontrollata, hanno quindi ricordato Fidanza, Fitto e Fiocchi, «è un’ammucchiata che va dai liberali ai comunisti, passando per socialisti e verdi, tenuta insieme unicamente dall’ideologia globalista e immigrazionista, che utilizzerà le istituzioni europee per le proprie patetiche passerelle buoniste, contro quei governi che si oppongono all’immigrazione incontrollata».