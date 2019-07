Migranti, alta tensione in tv tra Meloni e la dem Malpezzi: quei bambini in mare grazie agli amici tuoi… (video)

Duro scontro in tv alla trasmissione L’aria che tira su la7 tra Giorgia Meloni, in collegamento da Bibbiano, e la senatrice del Pd Simona Malpezzi. Quest’ultima prima non ha gradito il riferimento fatto dalla leader di FdI al coinvolgimento del Pd nell’inchiesta “Angeli e demoni” accusando meloni di voler strumentalizzare la vicenda. “Dovresti esserci tu a Bibbiano”, ha replicato la leader di FdI. Poi i toni si sono nuovamente accesi sulla questione die migranti. Malpezzi ha detto che Giorgia Meloni non difende i bambini che sono sui barconi. La replica: se quei bambini sono lì è perché gli amici del Pd sono complici di questa tratta di esseri umani.