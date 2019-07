A chi deve fare un favore, presidente Conte? Glielo hanno chiesto gli americani di straparlare? Era proprio necessaria quell’uscita nel giorno dei funerali di Mario Cerciello Rega? Il botta e risposta continuo con Salvini prevede che nel copione si offra un assist agli avvocati dei delinquenti che hanno ammazzato un carabiniere con undici coltellate?

Vergogna, presidente del Consiglio, avvocato contro il popolo. Ci mancava la sentenza di Conte per quella maledetta benda sugli occhi di un rampollo americano volato da noi a fare danni e a seminare lutto col suo compare. Per droga. Oppure per darsi arie. Magari per fare il duro. Senza quella benda magari lo avremmo visto frignare.

In un paese civile li avrebbero accoppati in strada

Ci pensa il capo del governo italiano a dargli una speranza di farla franca. Paese civile, strillano, queste cose non si fanno. Ora, a parte che in un paese civile tizi così sarebbero stati accoppati in mezzo alla strada senza far temere un processo alle forze dell’ordine, “queste cose” le fanno eccome. Americani in primis. Se in questa vicenda c’è stato un fuor d’opera, semmai, è stata una fotografia più che il bendaggio che, stando alla magistratura, non ha minimamente influito sugli interrogatori dei due criminali.

Però, si dice, la difesa dei delinquenti in erba provenienti dagli States, potrà strillare per “invalidare” gli atti. Bene, ci provino, e vedremo se ci sarà un giudice a consentire loro una prepotenza che sarebbe avvertita come un’onta dal popolo italiano.

Raccontava ieri l’AdnKronos: “Negli stessi Stati Uniti, alcuni dipartimenti di polizia bendano il volto di un arrestato, se c’è il rischio che questi tenti di sputare contro gli agenti, propagando eventuali malattie. Il bendaggio vero e proprio degli occhi è invece praticato, quando non si dispone di altri strumenti, nel caso in cui un sospettato venga messo a confronto con un accusatore, per evitare che quest’ultimo venga riconosciuto”. Solo alcuni esempi, se ne potrebbero fare tanti altri. Spiegatelo al presidente del Consiglio Conte, che di prima mattina se ne esce col reato che ha improvvisamente scovato.

Intervento a gamba tesa del premier

Di questi politicamente corretti non ne possiamo più. Anzitutto perché il premier non è un inquirente. E poi perché anche lui ha il dovere di difendere il diritto dell’Italia a processare due delinquenti senza cedere di un millimetro rispetto alle pretese americane di volersi portare a casa gli assassini di Mario Cerciello Rega. E magari di mostrarceli fra qualche tempo in una fiction hollywoodiana, tanto per sbeffeggiarci un po’.

Ad uno come Conte bisognerebbe mettere una benda, ma sulla bocca, a mò di museruola, per evitare che dica ancora sciocchezze. Possiamo capire gli hater che si scatenano sui social. La sinistra che per riflesso condizionato ce l’ha sempre con i carabinieri. Ma che il presidente del Consiglio si metta ad intervenire a gamba tesa quasi ad auspicare difficoltà da parte americana al processo che ci dovrà essere non era facile da immaginare. Dirà di aver espresso la sua opinione. Ma il capo di un governo non deve avere un’opinione personale. Perché deve rappresentare l’opinione degli italiani. Ai quali di una benda sulla testa calda di un delinquente non frega proprio nulla.