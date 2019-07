Meloni: «Verità su via D’Amelio». FdI chiede la commissione d’inchiesta (video)

«Verità per la strage di via D’Amelio!». È quanto chiede Giorgia Meloni dal Centro Internazionale di Documentazione sulla Mafia e del Movimento Antimafia, dal quale il suo intervento viene trasmesso in diretta Facebook. In serata la leader di FdI parteciperà alla fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino, che si terrà a Palermo. «Tra depistaggi e insabbiamenti, ancora oggi questa pagina buia della nostra storia non conosce verità. Per questo Fratelli d’Italia chiede l’istituzione di una commissione d’inchiesta sull’attentato di via D’Amelio», ha scritto tra l’altro Meloni sulla sua pagina Facebook, concludendo: «Noi non dimentichiamo: Paolo vive!».

