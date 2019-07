Meloni: «Un altro schiaffo delle ong. Trenta, svegliati o fai altro nella vita»

«Ennesimo sbarco, ennesima presa in giro. È ormai chiaro che il segnale che le ong vogliono dare è che tutti sono liberi di entrare illegalmente in Italia senza subire alcuna conseguenza. Con la complicità della solita sinistra immigrazionista e di parlamentari irresponsabili che incitano a disobbedire alle leggi dello Stato». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, dopo l’ultimo sbarco di migranti Lampedusa. «La soluzione a questa deriva è una sola: blocco navale europeo al largo delle coste libiche per impedire ai barconi di partire e fermare le morti in mare. Basta perdere tempo, ne va della credibilità della nostra Nazione», aggiunge Meloni. E infine: «Ancora una ong sbarca violando le nostre leggi, i nostri confini e umiliando i nostri uomini in divisa. Nel silenzio di un ministro della Difesa che evidentemente non reputa importante l’ennesimo affronto all’Italia. Se la Trenta non ha intenzione di fare il suo dovere, faccia altro nella vita».