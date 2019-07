Meloni: «L’Italia alzi la testa contro la prepotenza delle Ong» (video)

«L’Italia alzi la testa contro la prepotenza delle Ong». È forte e deciso l’appello di Giorgia Meloni affinché l’opinione pubblica del nostro Paese reagisca con fermezza e durezza ai nuovi atti di prevaricazione attuati con la nave “Alex” della Ong Mediterranea, che ha attraccato al porto di Lampedusa, violando sfrontatamente le nostre leggi, con il suo carico di migranti. La leader di Fratelli d’Italia interpreta un sentimento di indignazione comune alla stragrande maggioranza degli italiani in un video postato sulla sua pagina Facebook. Meloni denuncia lo “scandalo” di un atto di prepotenza contro il nostro Paese, la nostra democrazia, la nostra sovranità che viene compiuto con la complicità di una parte della politica nostrana. In particolare, la leader di FdI denuncia l’inaudita corcostanza che a capo di una nave che sfida le leggi della Repubblica ci sia un deputato di questa stessa repubblica come Erasmo Palazzotto (Sinistra Italiana). Giorgia Meloni annuncia anche che «Fratelli d’Italia presenterà una proposta di legge che preveda il sequestro immediato e la demolizione delle navi che non rispettano i nostri confini e le nostre norme. Tolleranza zero contro gli schiavisti del terzo millennio».