Meloni a testa in giù in un post dell’assessore Pd Valeria Montanari. La leader di FdI: Zingaretti non dice nulla?

La foto di Giorgia Meloni rovesciata, a testa in giù, ad evocare il mito a sinistra sempre evergreen di Piazzale Loreto… L’autrice di questa prodezza social (ma l’incitamento all’odio non lo facevano solo i sovranisti?) è un assessore del Pd a Reggio Emilia. Si chiama Valeria Montanari e anziché spendere qualche parola sullo scandalo dei bambini rubati alle famiglie naturali per essere affidati dietro compenso a coppie di amici, a volte coppie gay, trova il tempo di dare della bulla alla leader i FdI. Montanari posta infatti la foto di Meloni a testa in giù con questo commento: “I bulli e le bulle che fanno i grossi con i più deboli non li ho mai sopportati. Un modo sordido per nascondere che fuori dai loro metodi arroganti e violenti, non cela possono fare”. La stessa Girgia Meloni ripropone il post sulla sua pagina Fb chiedendosi cosa ne pensa il segretario del Pd Zingaretti: “Questa signora che mi vorrebbe morta a testa in giù perché voglio difendere i nostri confini è assessore del Pd a Reggio Emilia. Lo stesso Pd di Reggio Emilia che si è affrettato a esprime solidarietà al (proprio) sindaco di Bibbiano arrestato per lo scandalo legato alle violenze sui bambini e che sta tentando in tutti i modi di minimizzare quanto emerso. La loro abitudine è questa: zittire in ogni modo chi prova a raccontare le verità per loro scomode. Non mi stupisce. Tuttavia mi piacerebbe sapere cosa pensa Nicola Zingaretti di un suo assessore che dichiara pubblicamente di volermi appesa a testa in giù”.