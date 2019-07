Manovra, il dilettante Di Maio sfottuto anche dalla Boldrini: «Sei una macchietta»

Un vero dilettante allo sbaraglio. Parliamo di Luigi Di Maio. Ma come gli è saltato in mente di attaccare i sindacati, “rei” a suoi occhi di aver accolto l’invito di Salvini per un confronto sulla manovra economica? Due volte dilettante se si pensa che ha preferito andare addosso alle parti sociali pur di evitare un frontale con il suo omologo e collega di governo. Tre volte se si considera che con la sua mattana odierna ha scavato un solco ancor più profondo dal Pd, la cui sponda gli sarebbe potuta risultare preziosa nella partita a scacchi contro la Lega.

Di Maio cade nella trappola di Salvini

Ma tant’è: la presenza di Siri al Viminale in veste di relatore sulla flat tax ha avuto su Di Maio lo stesso effetto di un drappo rosso agitato di fronte a un toro. Praticamente non ci ha visto più e ha dato sfogo alla solita litania grillina: «Se i sindacati vogliono trattare con un indagato per corruzione messo fuori dal governo, invece che con il governo stesso, lo prendiamo come un dato – ha scritto su Fb -. E ci comportiamo di conseguenza». E ancora: «Ora ho capito perché alcuni sindacati attaccano la nostra proposta sul salario minimo, quando abbiamo milioni di lavoratori sfruttati e sottopagati. Parlino pure con Siri, parlino pure con chi gli vuole proteggere le pensioni d’oro e i privilegi. Hanno fatto una scelta di campo, la facciamo pure noi!» Un vero delirio. Che ha innescato, com’era prevedibile, la piccata risposta di Cgil Cisl e Uil che, in una nota unitaria, prima hanno bollato come «del tutto inaccettabili ed offensive» i toni e le parole utilizzate da Di Maio per poi ricordargli di essere state convocate «dal vice presidente del consiglio Matteo Salvini insieme ad altre 40 organizzazioni di rappresentanza in vista della prossima legge di bilancio, incontro peraltro ampiamente annunciato nei giorni scorsi».

Tweet al veleno dell’ex-presidente della Camera

E che Di Maio l’abbia fatta davvero fuori dal vaso lo testimonia più di ogni altro il tweet al veleno postato da Laura Boldrini: «Salvini convoca i sindacati e delega Siri, il sottosegretario indagato per corruzione, a spiegare la flat tax alle parti sociali. E il paladino dell’onestà con chi se la prende? Coi sindacati! C’è un limite, superato il quale, si diventa una macchietta».