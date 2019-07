L’Uomo Volante fallisce la scommessa di sorvolare la Manica e precipita in mare (video)

Franky Zapata, l’Uomo volante inventore della tavola a turbo reazione Flyboard, non è riuscito nella sua sfida di attraversare il Canale della Manica. Zapata è caduto in acqua dopo che la tavola a turbo reazione ha urtato la piattaforma galleggiante sulla quale si sarebbe dovuto rifornire a metà strada. Secondo quanto riferito all’emittente Bfmtv dal suo assistente Stephane Denis, Zapata è stato subito recuperato dall’acqua, senza conseguenze fisiche, ma “molto seccato”. Zapata nel 2016 ha ottenuto il Guinness World Record per il volo più lungo compiuto su un hoverboard, di quasi 2,3 chilometri.