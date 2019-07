L’unica “buona scuola” è quella spartana: arriva “Agoghè”, il campo di Azione studentesca

Le Agoghè erano le rigorose scuole spartane per i giovani: prevedevano il distacco dalla famiglia, la lealtà di gruppo, l’educazione allo sport, alla caccia e naturalmente alla guerra. La parola tradotta alla lettera vuol dire “conduzione”. A queste scuole si ispira Azione studentesca, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia. È infatti giunta alla sua terza edizione Agoghè, il campo nazionale degli identitari, lanciato da Azione Studentesca e aperto a tutte le realtà militanti “non conformi”. Nel meraviglioso contesto naturale dei boschi casentinesi – tra cultura, formazione, sport e musica – centinaia di attivisti condivideranno la magia della Comunità, tracciando le linee di vetta per il nuovo anno politico. Un evento che – come da tradizione – si prospetta ricco di spunti: conferenze e dibattiti con ospiti di livello nazionale, commissioni tematiche ed operative per la Formazione dei quadri, attività sportive e ricreative, concerti con i migliori gruppi della “musica alternativa”. Il tema di questa terza edizione – in linea con la weltanschauung di Azione studentesca – è dedicato all’uomo che verrà, con la precisa volontà di compiere una metamorfosi spirituale, nel solco della nostra identità di popolo e di Nazione. “Perché – dice un comunicato di As – non possiamo più permetterci di sopravvivere: abbiamo il dovere di lanciare una sfida generazionale che ci consenta di cavalcare la tigre della società liquida e dello sradicamento globale, di resistere all’omologazione galoppante e alla deriva materialista, di svincolarci dal dominio del profitto e dell’effimero. Costruire, partendo dalle scuole, un’alternativa antropologica, culturale e politica al grigio orizzonte del gregge consumista: riaffermando la sovranità dell’azione, contemplando più alti orizzonti, edificando avamposti fisici e incarnando la ribellione ostinata e contraria. Per risorgere e tornare a combattere, nel dolce trambusto della buona battaglia: essere la prima linea del riscatto, oltre il vuoto della rassegnazione”.

