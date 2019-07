Chiamate la neuro. Giuseppe Conte ha deciso di far morire pazzo Matteo Salvini e stamane dalle colonne de La Stampa gli ha mandato a dire quello che devono fare i suoi eurodeputati. Reggetevi bene.

“Per essere forti nell’Ue i nostri eurodeputati devono confermare il voto alla Von der Leyen”. E’ l’opinione espressa dal presidente del consiglio Giuseppe Conte in un passaggio dell’intervista al quotidiano torinese nella quale affronta anche il tema delle nomine ai vertici delle istituzioni europee.



Le incredibili parole di Conte

“Nella mia valutazione – ha aggiunto Conte – sarebbe un risultato di estrema importanza per il nostro ‘sistema-Paese’. Spero che gli europarlamentari delle forze di maggioranza condividano questa valutazione sull’interesse nazionale quando saranno chiamati a votare per la neo-designata Presidente della Commissione, alla quale poi spettera’ concordare la distribuzione dei vari portafogli”.

In pratica il premier sta dicendo che l’Italia deve obbedire. Che nonostante l’esito elettorale che ha premiato la Lega e il fronte sovranista, il primo partito italiano alle europee e il primo partito alle politiche devono obbedire alla delfina di Angela Merkel.

Se non avviene e quindi non c’è voto favorevole alla designata presidente della Commissione Ue, possiamo scordarci la delega alla concorrenza e la stessa vicepresidenza. In pratica, siamo sotto ricatto.

Continuano a mortificarci

E’ una questione grave. Non solo l’Italia – che ha relegato in posizione minoritaria il Pd – è stata presa a schiaffi con la nomina di David Sassoli alla presidenza del Parlamento europeo. Non solo si è mortificata la Lega a cui è stata persino negata la vicepresidenza dell’aula di Strasburgo con un pasticcio che ha premiato l’esponente dei Cinquestelle. Adesso si pretende persino l’inchino ad Angela Merkel.

E’ un’Europa a pensiero unico. Popolari e socialisti stanno di nuovo al vertice con comprimari d’accatto e pretendono di decidere persino che cosa deve fare l’Italia. Ma vi decidete ad alzare la voce anziché accucciarvi?