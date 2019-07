Lollobrigida svela l’ultima bufala targata Fico e M5s: “Ecco Montecitorio Plastic free”

Plastic free. L’ultima battaglia ambientalista cavalcata dai grillini diventa il simbolo di quanto siano demagogiche le iniziative targate M5s. Lo fa notare in queste ore sui Social Francesco Lollobrigida, con un post sarcastico indirizzato al presidente della Camera. «Roberto Fico, ma per Montecitorio Plastic Free cosa intendi esattamente?». Ad accompagnare la domanda, la foto di uno dei tanti distributori di bevande automatiche all’interno della Camera. Inutile dirlo, i distributori sono stracolmi di bottigliette di plastica. Una presa in giro bella e buona. Se si vuole davvero un parlamento plastic free bisogna cominciare da questo. Non a caso, l’hashtag del presidente dei deputati di FdI è accompagnato da un esplicito #bufale5stelle. Quando una foto vale più di mille editoriali.

Fico sulla Camera plastic free (ma FdI svela che è una bufala)

Fico ha appena annunciato ai quattro venti la svolta verde alla Camera. Le bottiglie di plastica sono state bandite in mensa, buvette e bar dei dipendenti. Ma se la mensa si è portata avanti di qualche giorno sulla tabella di marcia, la buvette si è attenuta alla data ultima prevista dalla comunicazione firmata dai questori di Montecitorio – in sintesi, acqua solo in vetro o di rubinetto – con i dipendenti impegnati in queste ore a passare in rassegna scaffali e frigoriferi per bandire la plastica in ogni dove. Ma hanno fatto finta di ignorare che ci sono i distributori automatici, che le distribuiscono lo stesso…