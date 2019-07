Limone, riso, banana: impazzano le diete-lampo per perdere i chili di troppo. Ma funzionano?

Dalla dieta del limone, che promette di far perdere 3 chili in una settimana, a quella del riso, fino alla dieta della banana. In questo periodo impazzano le diete lampo per provare a buttare giù in fretta qualche chilo. Riviste e siti web offrono tante diverse opzioni, alcune credibili, altre chiaramente campate per aria. Ma queste diete alla fine funzionano davvero? A rispondere, analizzandole una ad una, è il sito anti-fake news Dottore ma è vero che…? (dottoremaeveroche.it) della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo).

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi