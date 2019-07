Fermarsi a ragionare. Perché sull’immigrazione sentiamo solo urla. Si fanno comizi da una parte e dall’altra per evitare di discutere seriamente attorno alla questione principale. Al fondo, a sinistra, riemerge la vecchia logica internazionalista. Abbattere le frontiere resta il solito mantra ideologico. E la battaglia a tutela dell’immigrazione clandestina ne è il pretesto più appariscente. Perché riguarda poveracci che uomini senza scrupoli trasformano in carne da mercanteggiare con lo scafismo.

E’ la riflessione che offre inascoltata (dall’intellettualismo editorial-chic di questo paese) Giorgia Meloni. “Dietro l’immigrazione c’è un attacco reale alla sovranità e alla libertà dell’Italia”. E le ultime vicende stanno a testimoniare la fondatezza della tesi della leader di Fdi. Se una Ong tedesca che batte bandiera olandese decide di sconfinare nel nostro mare per raggiungere un porto italiano senza rispettare le nostre autorità è evidente che c’è altro.

Lo spettacolo dei parlamentari sulle navi-pirata

Se lo scopo fosse solo la salvezza degli immigrati a bordo, si farebbe rotta su un altro Stato. No, si insiste provocatoriamente sulle nostre coste. Ed è il motivo per cui non ci può essere alcun cedimento.

Diciamolo con chiarezza. Se l’Italia avesse siglato il Global compact – che proprio Fratelli d’Italia ha bloccato alla Camera – ogni frontiera sarebbe stata già abbattuta di fatto ancora prima che formalmente.

Per questo è gravissimo se di fronte alla violazione dei confini assistiamo al vergognoso spettacolo di parlamentari che salgono a bordo di una nave-pirata ad applaudire il tentativo di aggressione alle nostre coste. Crolla la dignità nazionale e anche il senso di un mandato parlamentare finalizzato alla tutela della nostra sovranità. A sinistra non ci pensano affatto e anzi sabotano ogni principio di difesa del territorio. Ancora Giorgia Meloni: “L’Italia deve far rispettare i suoi confini e le sue regole perché altrimenti è morta”. Il Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, Il Messaggero e tutte le testate importanti, quando apriranno una discussione vera su questo tema decisivo? Senza peraltro limitarsi ai titolacci che raccontano solo di liti indecorose…

Il diritto a non emigrare

Ad esempio, come conciliare sovranità nazionale ed europea. Il Vecchio Continente deve restare un insieme di Nazioni destinate a spartirsi i numeri dei migranti che arrivano? Oppure è necessario che l’Italia cambi la sua domanda di radicale inversione delle politiche migratorie europee? Le navi della Marina militare o le navi europee non devono servire, come era nella missione Sophia, per andare a raccogliere immigrati in tutto il Mediterraneo e portarli in Italia ma per realizzare un blocco navale al largo delle coste della Libia. Questo è il tema che andrebbe finalmente posto in discussione ed è ipocrita negarne fondamento e attualità.

Proviamo a proporre questo in Europa. E non la solita litania sulla distribuzione di immigrati clandestini. Magari otterremo maggiore attenzione verso di noi.

Va contrastato con forza il principio che da più parti si tenta da tempo di imporre: l’immigrazione come diritto fondamentale dell’uomo che le leggi degli stati Nazionali non possono limitare in alcun modo. Semmai è vero il contrario: deve diventare prevalente il diritto dei popoli a non emigrare. Aiutiamoli a casa loro non solo uno slogan, ma deve diventare una pratica civile.