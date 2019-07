Non c’è che dire, l’eleganza non è proprio il tratto distintivo del Partito Democratico. Rabbiosi per l’opposizione. Rancorosi per i sondaggi. Invidiosi per lo stato di salute altrui. Non perdono occasione, come ha fatto oggi la Boschi, per distinguersi in polemiche assolutamente infantili. Persino nel fare gli auguri al capo dello Stato.

“Io che ti ho votato”….

Oggi Mattarella ha compiuto le sue 78 primavere ben portate, e in molti hanno rivolto al Presidente della Repubblica i loro auguri, via agenzia, social o direttamente. Tra costoro si è distinta, in maniera abbastanza volgare per la verità, miss Parlamento, al secolo Maria Elena Boschi. Di solito un biglietto di auguri per il compleanno si rivolge in modo festoso alla persona che si ha a cuore e non è il pretesto per criticare qualcun altro, invelenendo la giornata.

Ma la Boschi – scuola Renzi – è fatta così, con il veleno che scorre nel sangue. E ha vergato su twitter il suo messaggio a Mattarella, che è una somma di segnali. “Buon compleanno, Presidente”. Se si fosse fermata qui, avrebbe meritato un like. “Orgogliosa di aver votare un galantuomo come lei”. E già questo stona un po’. Ad un festeggiato non rinfacci che cosa hai fatto per lui.

Il top con la polemica contro il governo

Ma il top lo raggiunge con il resto del tweet: “Felice che al Quirinale ci sia un solido presidio istituzionale, specie in un momento di populisti e incompetenti al governo”. Una frase più sciocca non avrebbe potuto scriverla, onorevole Boschi.

Evidentemente l’addio a tanti e troppi anni da ministro le hanno fatto dimenticare il protocollo e i comportamenti istituzionali. Se dovesse risponderle, Mattarella che dovrebbe fare? Dirle di aver molto apprezzato i suoi auguri? Oppure scriverle che è bello ricevere rallegramenti ma che la polemica in questi casi va risparmiata?

Non la conoscevamo nel travestimento da cafona, la Boschi, ma ha davvero oltrepassato la soglia della decenza. Si riprenda al più presto.