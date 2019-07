Lega, La Russa: «Spiacevoli le accuse del Pd al presidente Casellati»

“Trovo assolutamente spiacevoli e fuori luogo le accuse rivolte in Aula dagli esponenti del Pd al presidente del Senato Elisabetta Casellati. Il comportamento del presidente Casellati non solo è sempre stato aderente al regolamento ma anche coerente con tutti i partiti politici. E anche quando, in un recente passato, ad essere state considerate inammissibili sono state le interrogazioni di Fratelli d’Italia e, se non ricordo male anche di Forza Italia, nessuno ha mai pensato di contestare il Presidente del Senato così come ha fatto oggi il Pd. Al presidente Casellati giunga la mia sincera solidarietà”. Lo dichiara Ignazio La Russa, vicepresidente del senato e senatore di Fratelli d’Italia.