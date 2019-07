Le criticità della scuola: il ministro Bussetti deve subito eliminare le disuguaglianze tra i docenti

Una seconda criticità, scrive ancora Orizzontescuola, è la cancellazione di questi docenti da tutte le altre graduatorie, ossia al contrario di quanto avveniva per coloro che hanno fatto i precedenti concorsi. Perché? Dice ancora il periodico: “In pratica chi ha fatto più sacrifici per formarsi e conseguire abilitazioni in più cdc e per partecipare a più procedure concorsuali, più pagherà le conseguenze di tale imposizione: infatti non potrà far valere il suo sacrosanto diritto di scorrere per tutte le graduatorie di merito regionale per le quali ha partecipato al concorso perché si viene cancellati dappertutto, negando anche la possibilità e la speranza di avvicinarsi grazie allo scorrimento delle altre graduatorie nelle quali si risulta legittimamente inseriti in forza del conseguimento di più abilitazioni e dell’espletamento di più procedure concorsuali. Infatti, rimanere inseriti nella altre graduatorie consente di avvicinarsi alla famiglia nel caso in cui lo scorrimento dell’altra graduatoria riguarda posti più vicini rispetto a quelli della prima chiamata e poi consente di poter andare a insegnare su una materia che si reputa più vicina alla propria passione e alle proprie inclinazione e sensibilità, come peraltro è sempre avvenuto prima per coloro che sono entrati in ruolo con tutte le precedenti procedure concorsuali. Per il Corrdinamento, insomma, la cancellazione dalle altre graduatorie vanificherebbe tutti i sacrifici fatti per formarsi e migliorarsi e punisce severamente i più volenterosi e meritevoli.

Aumentare la percentuale dei posti riservati

La terza criticità riguarda la necessità di aumentare, negli anni, la percentuale dei posti riservati allo scorrimento della graduatorie di merito regionale al fine del celere scorrimento delle stesse.Orizzone scuola sottolinea poi le criticità e le lungaggini emerse nel corso della procedura concorsuale in atto: tali ritardi nell’espletamento delle prove nonché la mancata o ritardata pubblicazione delle graduatorie stanno arrecando forte pregiudizio ai candidati, precludendo loro la possibilità di accesso al ruolo nei tempi corretti. Con tale aggiornamento si inseriranno, inoltre, migliaia di ulteriori docenti precedentemente depennati a seguito del mancato aggiornamento nei tempi di legge della propria posizione e che oggi trovano ragione a seguito dei ricorsi intrapresi. Appare più che mai necessario un provvedimento di proroga delle percentuali maggiori (100% dei posti) almeno anche per gli anni 2020/21 e 2021/22 e che successivamente, a regime, occorre stabilizzare almeno al 50% dei posti la percentuale da riservare allo scorrimento delle graduatorie in questione.