L’angelo “fottuto” scultura oscena: lo sconcerto dei consiglieri di centrodestra in Emilia-Romagna

Il centrodestra protesta in Emilia Romagna per un’opera esposta nella sede dell’Assemblea legislativa. Si tratta di “Fucked Up Angel” (traduzione: angelo fottuto) lavoro dell’artista di Faenza Andrea Salvatori che fa parte della mostra “Faenza contemporanea”, all’insegna della ceramica. Alcuni consiglieri hanno manifestato sui loro social le loro perplessità sull’opera di Salvatori, che raffigura un putto penetrato dal raggio di una stella.

S’indigna il leghista Daniele Marchetti che pubblica la foto della scultura dando notizia che sarà esposta in Regione. “Ecco a voi- scrive invece il capogruppo di Fratelli d’Italia Michele Facci- le ‘opere d’arte’ esposte in Regione Emilia Romagna… Che dire di piu’?!? Aspettiamo novembre, che salta il banco”. A novembre si voterà infatti per le regionali.

Sconcerto viene espresso dagli utenti Facebook che parlano di oscena propaganda e di offesa all’arte. Di sicuro l’immagine non solo appare blasfema ma è anche tale da offendere il comune senso del pudore.