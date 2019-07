La Taverna prende la laurea (tardi) ma nel M5S continuano a studiare poco: Morra inciampa su Pirandello…

Paola Taverna si prepara alla festa di laurea in Sociologia il prossimo ottobre ma nel M5S c’è comunque un gran bisogno di ripetizioni. Lo dimostra il tweet del presidente della commissione antimafia, Nicola Morra, che scambia disinvoltamente Verga con Pirandello. Morra commenta così il sequestro di 7 milioni operato dalla Dia a Messina: “Non c’è soddisfazione più grande che togliergli la #roba, pirandellianamente parlando. Se alla #Mafia togliamo i capitali, i patrimoni, i soldi, restituiamo sorrisi e speranza ai cittadini onesti”.

Il fatto è che “La roba” è una famosa novella di Giovanni Verga, primo nucleo di quello che sarà il romanzo “Mastro don Gesualdo”. Luigi Pirandello non c’entra nulla. A volte, come notano gli utenti su twitter, è meglio evitare citazioni letterarie se non si hanno le basi… si evitano figuracce. “Vero – ha risposto Morra – Purtroppo la memoria inizia a cileccare. Chiedo venia. Mazzarò si sarebbe arrabbiato”. (Mazzarò è, appunto, il protagonista della novella di Verga).