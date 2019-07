La Camera dei Deputati e dei Fuorilegge. Per carità, non che avessimo dubbi sulla presenza di qualche bandito a Montecitorio, ma che chi delinque dovesse essere ascoltato per pareri sulle leggi da approvare sarebbe stato francamente troppo. Indigeribile. Scandaloso.

Cose che possono succedere solo in Italia…Quelli della Sea Watch dovevano essere ascoltati stamane in audizione alla Camera, scatenando l’ira di Matteo Salvini contro Luigi Di Maio. Ovvero, i rappresentanti di una nave pirata accolti in audizione parlamentare a spiegare se una norma da approvare è giusta o sbagliata. E magari per insolentire il ministro proponente tra gli applausi dell’opposizione e le gomitate con tanto di sorrisini tra le fila pentastellate. Come spiegare fatti del genere sarebbe stato davvero inimmaginabile se non con la faccia tosta di chi aveva preso simili decisioni.

Un regista di nome Fico

La faccia tosta aveva le sembianze di due presidenti di commissione, manco a dirlo grillini, costretti poi alla retromarcia con tanto di annullamento dell’audizione. Si tratta del presidente della prima commissione affari costituzionali, Brescia, e di quella della seconda commissione giustizia, Businarolo. Quest’ultima ha preso il posto di madame Sarti dopo il noto scandalo a luci rosse dei mesi scorsi.

Ebbene, questi due statisti del terzo millennio, investiti in sede congiunta per la discussione del decreto sicurezza bis del ministro Salvini, avevano avuto la straordinaria pensata. Come facciamo a rompere le scatole? Due sguardi con quelli del Pd reduci dalla crociera sulla Sea Watch et voila’. Detto fatto, richiesta di audizione se non di Carola Rackete (da ieri persino libera…) almeno di qualcuno che la rappresenti degnamente. Scatenando la richiesta formale della Lega e di Fratelli d’Italia di annullare la comparsata.

Ovviamente, il tutto con la regia di Roberto Fico, verso il quale persino Laura Boldrini comincia a provare un po’ di invidia per le manovre che escogita ogni giorno contro il “suo” governo. Neanche a lei sarebbe venuta in testa una roba del genere, per fortuna rientrata.

L’Italia di Mimmo Lucano

Ma resta la ferita. Se il decreto Salvini punta al controllo pieno dei porti, da chi farsi spiegare come tentare di ammazzare i finanzieri chiamati al pattugliamento? Un pugno di fuorilegge in barcarola può scucire e ricucire il provvedimento a modo suo. I deputati Pd salirci sopra. I grillini pronti a dar loro ragione. Sarebbe stato così il film della mattinata con tanto di addio ad ogni traccia di senso dello Stato. Quando ci sarà una norma sulle periferie magari si sarebbero poi potuti audire i Casamonica, una nuova legge sugli stadi avrebbe visto la consulenza di Marcello De Vito e quando sarà acciuffato sarebbe toccato a Matteo Messina Denaro spiegare ai deputati come si scrivono le leggi antimafia.

Del resto, siamo nell’Italia di Mimmo Lucano. Per la Sea Watch manca il giro delle televisioni, una lectio magistralis di Carola Rackete alla Sapienza, l’udienza da Bergoglio e qualche buontempone che la proponga per il premio Nobel per la Pace.

Il tutto si svolge in Italia, che poi è il Paese più svillaneggiato da tutti quelli che non vogliono immigrati fra i piedi e ce li lasciano arrivare in casa nostra. Ora, i complici dello scafismo pretendevano pure di concionare in Parlamento. Con l’umiliazione delle nostre istituzioni. Per fortuna ha prevalso il buonsenso.