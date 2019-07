La riforma della giustizia a rischio per le liti Lega-M5S. Appello del ministro Bonafede

«La riforma della giustizia è da approvare subito e la Lega non la fermi. E’ fondamentale per l’economia e la vita dei cittadini. La porteremo questa settimana in Consiglio dei ministri». Lo afferma Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia in un’intervista al quotidiano Il Corriere della Sera. «Non si può più aspettare. Abbiamo fatto investimenti con un piano assunzioni per 8.000 unità e avviato un concorso per funzionari che non si faceva da vent’anni – aggiunge Bonafede – Bloccare una riforma che riduce i tempi della giustizia civile e penale significa bloccare l’economia italiana, e questo non è tollerabile. Ce lo chiedono i cittadini italiani e gli investitori stranieri, che guardano alle classifiche internazionali in cui siamo fanalino di coda; penso ad esempio al recupero crediti».

La tensione su M5S e Lega mette a rischio la riforma

Le tensioni tra i due partiti però fanno dubitare che la riforma possa andare fino in fondo. «Il testo che abbiamo presentato è il frutto di costanti incontri avuti con la ministra della Lega Giulia Bongiorno, oltre che del confronti con magistrati e avvocati – assicura Bonafede – io resto aperto al dialogo con tutti, ma al punto in cui siamo arrivati mi aspetto un atteggiamento costruttivo e favorevole per ridurre i tempi dei processi». «Sui tempi abbiamo introdotto termini perentori entro i quali, se un procedimento non è concluso, i magistrati saranno chiamati a rendere conto del loro operato. – spiega Bonafede – Li abbiamo portati a sei anni. E comunque inserire in questa proposta che tocca tantissimi aspetti, dal processo civile a quello penale alla riforma del Consiglio superiore della magistratura, il tema delle intercettazioni che non incidono sui tempi della giustizia, o la separazione delle carriere che prevede modifiche costituzionali, significa affrontare altri tipi di questioni e quindi procrastinare i tempi di questa riforma. Il Paese non se lo può permettere».