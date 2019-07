“Alice nel paese delle meraviglie comincia a rendersi conto di cosa significhi governare Roma”: lo dichiara Giorgio Ciardi, Portavoce del Movimento Nazionale per la Sovranità di Roma.

“Le odierne dichiarazioni del Delegato alla Sicurezza Cardilli – afferma l’esponente Mns – sulla possibilità di dotare gli appartenenti al Corpo del Taser, salvo preclusioni ideologiche della maggioranza pentastellata, è un primo timido segnale di presa d”atto che la sicurezza urbana deve ritenersi tra le priorità dell’ amministrazione, ma che troppo spesso in questi anni è stata relegata al ruolo di Cenerentola”.

“Ci auguriamo – conclude la nota – che i Consiglieri Comunali Grillini non boicottino per partito preso questa scelta, ed invitiamo la Sindaca a dare finalmente un segnale fattivo sul fronte della prevenzione e repressione di fenomeni criminogeni”.