La Procura nega l’espulsione per la capitana della Sea Watch: resti in Italia per gli interrogatori

La Procura di Agrigento ha negato il via libera al provvedimento di allontanamento di Carola Rackete richiesto e firmato dal prefetto della città siciliana. Dario Caputo. La comandante della Sea Watch 3 dovrà restare in territorio italiano almeno fino al 9 luglio quando, nell’ambito del procedimento per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la Rackete dovrà essere nuovamente sentita dai magistrati. Una decisione per «esigenze di giustizia», viene specificato vista la spettacolarizzione e la politicizzazione di tutta la vicenda.

La richiesta di allontanamento-espulsione, comunicata nella serata di martedì dal Viminale, aveva detto il prefetto di Agrigento dovrà essere sottoposta anche al vaglio del tribunale civile di Palermo ma non sarà, comunque, operativa senza il nulla osta dei pm (che non c’è stato). La convalida era apparsa subito tutt’altro che scontata, visto che è stata la stessa magistratura siciliana ad aver richiesto di interrogare la comandante dell’imbarcazione della Ong olandese tra sei giorni (9 luglio) per l’altra ipotesi di reato per cui è indagata, quella di avoreggiamento dell’immigrazione clandestina.