La capitana querela Salvini e sbugiarda Macron: chiese l’attracco a Marsiglia, l’Eliseo l’ignorò

E inguaia Macron: chiese l’attracco a Marsiglia

Una bagarre divenuta come noto da polemica politica a querelle giudiziaria con la Sea Watch al centro del primo scontro istituzionale con una Ong da quando è in vigore il nuovo decreto sicurezza bis che, con la capitana al comando pronta a impugnare la norma che vieta sconfinamento a approdo in un porto italiano chiuso prima di fronte al Tar e poi alla Corte europea dei diritti dell’uomo: ottenendo in entrambe i casi il no giuridico all’ingresso della nave in Italia. Come noto, poi, il caso sarebbe degenerato immediatamente in scontro politico anche su fronte dei rapporti con i partners europei, platealmente indifferenti alla questione se non in ultima analisi quanto, oltrepassati limiti e confini da parte della Sea Watch, si è cominciato a parlare di redistribuzione dei migranti. E così, ci si è ritrovati da una parte con Salvini critico contro l’atteggiamento a dir poco scarsamente solidale delle istituzioni comunitarie, dall’altra con i diversi governi europei – quello francese di Macron in testa a tutti – a puntare l’indice contro la condotta «irresponsabile» dell’Italia.

La sua richiesta cadde nel vuoto senza nemmeno risposta

E nel coro di protesta dei colleghi Ue, spicca – e non a caso Il Giornale la riporta una volta di più – la voce portavoce del governo francese Sibeth Ndiyaye che, proprio nei giorni caldi del caso Sea Watch, e mentre Parigi ignorava cordialmente la richiesta d’attracco a Marsiglia rivoltagli dalla capitana, ebbe a dire: «Il comportamento del vicepremier e ministro dell’ Interno italiano sulla questione migranti non è accettabile. L’ Italia non è un paese indegno, ma non è all’altezza sull’accoglienza». Non solo: a fare eco alle parole di Ndiyaye interviene quasi subito anche il ministro dell’interno Christophe Castaner che, in veste di portavoce delle dure critiche mosse a Roma e al Viminale, aggiunse: «Roma fa la scelta di soluzioni non concertate con i suoi partner europei, denunciando una mancanza di solidarietà dell’ Europa e dei suoi Stati membri. Salvini ha annunciato una chiusura dei suoi porti in violazione del diritto internazionale del mare». Quello stesso diritto calpestato e ignorato negando anche solo una risposta sull’approdo di Marsiglia. Ma dall’Eliseo, al momento – e tanto per cambiare – tutto tace…