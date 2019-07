Jesolo, pugno duro contro l’abuso di alcol: vietata la vendita e il consumo sul suolo pubblico

Stop all’abuso di alcol tra i giovani, è pugno duro da parte del sindaco di Jesolo Valerio Zoggia. E stata infatti firmata l’ordinanza per contrastare l’abuso di alcol tra i giovani. In tutto il Lido di Jesolo, tutti i sabati a partire dal prossimo 27 luglio e fino al 14 settembre, ferragosto compreso, stop a vendita per asporto, detenzione e consumo su suolo pubblico di alcolici. “Questo intervento è già stato testato in questi anni dando dei buoni risultati. Ora ampliamo il raggio d’azione per cercare di far capire ai giovani che con l’alcol non si scherza e un abuso può comportare rischi per sé e per gli altri e che si deve imparare ad avere un atteggiamento responsabile”, ha spiegato il sindaco.

Zoggia ha quindi proseguito raccontando come la campagna voglia sensibilizzare i più a rischio: “Un impegno che muove i suoi passi anche attraverso le campagne di sensibilizzazione; su tutte Off Limits che vede da vent’anni il comune di Jesolo in prima linea nel sostegno all’attività portata avanti dai volontari e anche alla campagna per la sicurezza stradale “Pensa alla vita… Guida con la testa” che partirà in questi giorni. Noi ci siamo ma è importante sottolineare che deve esserci corresponsabilità e tutti devono fare la loro parte nell’educazione dei giovani”. L’ordinanza siglata dal primo cittadino di Jesolo varrà per tutti i sabati notte, a partire dal prossimo 27 luglio e fino al 14 settembre e coinvolgerà il Lido di Jesolo, arenile compreso e avrà efficacia dalle ore 20 del sabato e fino alle 6 del giorno successivo. In questo periodo e nelle fasce orarie indicate sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e in lattine effettuata anche attraverso distributori automatici. Sarà consentita solo la vendita per asporto di bevande alcoliche per uso domestico con la prescrizione che i contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri. Sempre nella zona del Lido di Jesolo, arenile compreso, l’ordinanza prevede inoltre il divieto di detenzione di qualsiasi contenitore e consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione su suolo pubblico, ad eccezione del consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree di pertinenza dei locali stessi. Le limitazioni si applicheranno anche per il ponte di ferragosto a partire dalle ore 20 di mercoledì 14 agosto e fino alle ore 6 di lunedì 19 agosto.La violazione di quanto stabilito dal provvedimento comporterà una sanzione di 200 euro.