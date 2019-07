Incendio in via Appia a Roma: la colonna di fumo nero è visibile per chilometri (video)

Ieri pomeriggio una alta colonna di fumo nero, visibile per chilometri, si è sprigionatasu via Appia a Roma. L’incendio proveniva dauno sfasciacarozze in via Appia 819 all’altezza del semaforo con via al Quarto Miglio, a cento metri circa da via Appia Nuova. Sul posto sono andate subito tre squadre dei vigili del fuoco per circoscrivere l’incendio, divampato alle 15 circa e che inizialmente ha coinvolto quattro vecchie auto stipate nel deposito. Al momento non sembrano esserci feriti o intossicati. Il vento fortunatamente ha spinto la colonna di fumo nero verso l’alto. L’impatto sulla viabilità, spiega il comandante del VII gruppo della polizia locale, Roberto Stefano, “non impone la chiusura della strada. In ogni caso – aggiunge Stefano – invitiamo tutti a guidare con prudenza”. Sul posto sono andati anche gli agenti della polizia di Stato e gli uomini della protezione civile. “Alle 17.05 sono state domate le fiamme che dalle 15 di oggi stavano divorando le auto e altri materiali ammassati dentro l’autodemolitore in via Appia 819 all’incrocio con via del IV Miglio”. Le otto squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma (35 uomini) hanno avviato le operazioni di “smassamento” per estinguere i piccoli focolai “ancora attivi” all’interno dell’autodemolitore a bordi del parco dell’Appia Antica. Al momento non si conoscono le cause che hanno ingenerato l’incendio. Successivamente si è appreso che l’area dell’autodemolitore in via Appia 819 all’interno della quale alle 15 si è sviluppato l’incendio ben visibile da diversi quartieri del municipio VII “era stata posta sotto sequestro dall’unità per la tutela forestale e ambientale nel 2018 – spiegano i carabinieri del Comando provinciale di Roma – era stato emesso un ordine di bonifica e i titolari dell’area la stavano ultimando”. Sono sul posto si sono recati anche gli uomini dell’Arma incaricati della tutela forestale, con l’ausilio dei militari della stazione Appia. “Il danno ambientale è enorme. Dobbiamo portare avanti in Campidoglio la battaglia per delocalizzare gli autodemolitori regolari. Vanno trovate le aree alternative”. Così dichiara all’Adnkronos il presidente del municipio VII Monica Lozzi sull’incendio divampato nell’autodemolitore in via Appia. “Dal sede del municipio a Cinecittà – dice Lozzi – si vede ancora una colonna alta di fumo nero in cielo, per fortuna il rogo ora è quasi domato”. Eppure, prosegue Lozzi, “quell’area è ai bordi del parco naturale dell’Appia Antica, è zona vincolata – ricorda – episodi come questo producono danni ambientali enormi. Dobbiamo portare avanti la battaglia per delocalizzare i demolitori sia lì che al parco di Centocelle”.