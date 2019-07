Immigrato non paga il biglietto. Ecco come reagisce la capotreno. Meloni: «Brava» (video)

«Milano, straniero prepotente ha i soldi ma non vuole pagare il biglietto. La capotreno non si lascia intimidire e lo persuade. Brava!». Giorgia Meloni pubblica sui social il video di una lunga trattativa tra un capotreno e un immigrato che non vuole pagare il biglietto. Poi l’intervento di un uomo e dà un forte sostegno alla giovane capotreno.

Meloni, il web: «Sui treni ci vuole l’esercito»

Il post ha ottenuto una valanga di commenti. Scrive A.Z.: «Bravissima capotreno. Purtroppo moltissimi dei suoi colleghi se ne strafregano e su molte tratte, per evitare problemi di questo tipo, i biglietti non li controlla nessuno. Se i biglietti venissero controllati e pagati su tutti i treni, Trenitalia potrebbe offrire un servizio molto migliore». Mentre J.S.M. osserva: «Preferiva la multa perché tanto non l’avrebbe mai pagata, e nessuno avrebbe detto mai nulla. Non c’è che dire, hanno imparato proprio bene ad usufruire della nostra “giustizia”». E R.C. aggiunge: «Spero che alla fine o é sceso o abbia pagato! Bravissima signora. Mi sono meravigliato molto che almeno una persona sia intervenuta a sostegno dell’impiegata. Normalmente tutti se ne stanno tranquilli con il telefonino». E M.A. scrive: «Vuole la multa perché tanto non la pagherà mai e non ha paura del reato di interruzione di pubblico servizio perché i magistrati sono tutti suoi amiconi». Mentre M.D. osserva preoccupata: «Sì bravissima e complimenti a lei per il coraggio ma il rischio è che questi ti tirino una coltellata come succede spesso. Ci vogliono esercito o forze dell’ordine (che sono in numero ridotto per questo dico esercito) a pattugliare tutti i treni perché purtroppo questo episodi sui regionali sono all’ordine del giorno».