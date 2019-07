Il socialista Sanchez si appella a Podemos, che però per votargli la fiducia vuole le poltrone

Il primo ministro spagnolo facente funzioni, il socialista Pedro Sanchez, ha aperto oggi in parlamento il dibattito per la sua investitura a capo del nuovo governo. La sua conferma non è tuttavia certa, dato che ancora non è stato concluso l’accordo con il partito della sinistra radicale Podemos. Il primo voto sull’investitura si terrà stasera, ma servirà la maggioranza assoluta dei consensi, almeno 176, di cui Sanchez non dispone. Il voto chiave è quello di giovedì, quando basteranno più deputati favorevoli che contrari. Vincitore delle elezioni di aprile con 123 seggi, Sanchez intendeva guidare un governo di minoranza con l’appoggio esterno di Podemos e alcuni partiti regionali minori. Ma il partito di Pablo Iglesias (42 seggi) ha puntato i piedi per entrare al governo. Il negoziato è ancora in corso, dopo che Iglesias ha accolto la richiesta di Sanchez di non assumere incarichi ministeriali. Ma l’accordo non si annuncia facile: fonti di Podemos, citate da El Mundo, riferiscono che il partito della sinistra radicale accusa Sanchez di offrire “soltanto responsabilità simboliche”.

“Veniamo da tradizioni diverse dalla sinistra. Finora si è parlato molto delle differenze e stiamo provando che non è facile arrivare ad un punto d’incontro. Ma niente che vale la pena è facile”. Così Sanchez ha teso la mano a Unidas Podemos nella parte finale del suo discorso di investitura al Parlamento spagnolo chiedendo al partito della sinistra radicale guidato da Pablo Iglesias uno sforzo per arrivare all’accordo che potrà garantire, nel voto di fiducia che si terrà stasera, il cruciale sostegno al governo guidato dal socialista. Sanchez ha detto che su Psoe e Podemos sono rivolti “gli occhi speranzosi di milioni di concittadini” affinché sia raggiunto un accordo per portare avanti tutto quello che “unisce” le due formazioni di sinistra: “una società di uomini e donne liberi ed uguali in armonia con l’ambiente”. Nel suo discorso il leader socialista ha infatti presentato un lungo elenco di riforme, patti e impegni con l’obiettivo di realizzare “le promesse della sinistra”. Tra queste un aumento del 5% dei fondi per l’Istruzione, un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori, una nuova legge di Famiglia che tuteli e protegga maggiormente le donne e anche un inasprimento delle leggi sulle aggressioni sessuali. Sanchez non ha fatto alcun riferimento alla questione catalana, ma è difeso una Spagna “unita e diversa”, né ha fatto riferimento alla questione dei clandestini.