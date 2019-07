«Il governo riduca le tasse alle famiglie»: FdI la spunta in commissione Bilancio

Un fisco amico delle famiglie, che le sostenga, aiutando anche a contrastare la crisi demografica. A chiederlo è un ordine del giorno presentato dal senatore di FdI, Nicola Calandrini, e accolto come raccomandazione al governo dalla commissione Bilancio del Senato. L’Odg, che fa riferimento al decreto legge sul miglioramento dei saldi di finanza pubblica, il cosiddetto “Salva-conti”, punta inoltre su flax tax incrementale e rilancio delle infrastrutture.

Flat tax per le famiglie e opere pubbliche

Il testo, infatti, raccomanda a Palazzo Chigi l’adozione di «un piano nazionale di interventi, anche di natura fiscale, per sostenere le famiglie contrastando la crisi demografica e incentivando la natalità; una riforma complessiva del sistema fiscale introducendo la flat tax incrementale sia per famiglie e imprese; un piano nazionale di investimenti infrastrutturali che colmi, inoltre, il divario che scontano le regioni meridionali.

FdI: «Servono misure strutturali»

«Fratelli d’Italia – ha spiegato Calandrini – ritiene che le risorse risparmiate da Quota 100 e Reddito di cittadinanza debbano essere destinate verso misure strutturali capaci di innescare un meccanismo virtuoso e stabile di crescita del Pil e dell’occupazione». Per Fratelli d’Italia «si devono evitare interventi sulla spesa corrente» e piuttosto «agire sulla pressione fiscale, riducendola così da dare sostegno a imprese e famiglie». Senza dimenticare gli investimenti infrastrutturali che purtroppo trovano proprio nel M5s l’ostacolo maggiore». «Il nostro ordine del giorno va in questa direzione e dopo il via libera della commissione Bilancio – ha concluso Calandrini – mi auguro che il governo possa muoversi lungo questa strada».