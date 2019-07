«Il gommone non aveva problemi». Salvini mostra il video che smaschera la ong

Matteo Salvini condivide sui social un video che smentisce le ong. Il video era andato in onda su Sky Tg24. «Noi li abbiamo trovati su un gommone, che in realtà era in buone condizioni. Il problema è stato che ci trovavamo in zona libica e i libici stavano arrivando a prenderli, quindi immediatamente li abbiamo caricati sulla barca e siamo partiti». Queste parole riferite ai migranti “recuperati” sono state pronunciate da Giulia Berberi, medico a bordo della barca a vela, Alex, che ieri ha violato il blocco del Viminale attraccando a Lampedusa. Un video che costituisce un documento cruciale. «Ecco una delle tante bugie delle Ong di sinistra: il gommone soccorso non aveva nessun problema!», commenta Salvini su Twitter e sulla sua pagina Facebook.