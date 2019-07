Il 5 luglio festa tricolore di Riva Destra. Schiuma: la nostra energia per rinforzare la fiamma che ci fa emozionare

Sarà conclusa da Giorgia Meloni la Festa Tricolore di Riva Destra in programma a Roma il 5 luglio (al centro conferenze di via Benedetto Musolino, 7). Riva Destra, nata nel 1993 come primo circolo di Alleanza Nazionale ha da subito lavorato per rafforzare l’area intorno al partito.

Spiega il suo leader Fabio Sabbatani Schiuma: “A distanza di 25 anni è tempo di fare i conti, ma soprattutto di ripartire. Abbiamo vagato in mezzo a partiti che nascevano e morivano nell’ambito di una stagione elettorale, alla mera ricerca di un qualche schieramento, ove fosse data cittadinanza politica a persone orgogliosamente di destra. Abbiamo poi iniziato a puntare sulle persone più che su contenitori, fino anche all’ultima esperienza con il nuovo corso leghista di Matteo Salvini. Di fronte all’impossibilità di poter affermare la nostra identità, ossia quella di una comunità che negli anni si è coesa e allargata in altre regioni, siamo arrivati a una conclusione. Nell’agosto nel 2018 un lungo confronto, leale e intellettualmente onesto, con Giorgia Meloni, accompagnata da alcuni esponenti di vertice di Fratelli d’Italia, i parlamentari Francesco Lollobrigida, Edmondo Cirielli e Marco Silvestroni, abbiamo capito quale fosse la rotta da seguire e da tracciare”.

“Di fronte alla svolta voluta fortemente in questo ultimo anno dalla leader di FdI -aggiunge Alfio Bosco, siciliano, portavoce nazionale del movimento- per rendere sempre più inclusivo un partito abbiamo da subito risposto ‘presenti!’. A Giorgia Meloni va dato poi un ulteriore duplice atto. Quello di aver creato un partito da un gesto di estremo coraggio, a tre mesi dalle elezioni politiche. E così anche il merito di avere mantenuto di fatto la bandiera della destra italiana nel Parlamento”.

“Oggi -spiega infine Angelo Bertoglio, un passato nel Fronte della Gioventu’ e da poco eletto vicesegretario nazionale con delega al Nord Italia- nei fatti, si è rivelata lei, con la sua coerenza, con la sua coriaceita’, con il suo orgoglio, con la sua sfrontatezza, ma soprattutto con il suo coraggio e la capacità di guardare oltre, la leader in grado di ricostruire e di rilanciare”.

Riva Destra -si legge nel documento ‘Tracciare la rotta’, che verra’ posto in votazione venerdì dalla Direzione Nazionale – è determinata a proporsi come contributo positivo alla classe dirigente di FdI. Vogliamo dare anche la nostra energia, quella di un’analoga comunità, seppur notevolmente più piccola, ma laboriosa, pulita e militante, che però è sopravvissuta anch’essa nel tempo. A Giorgia e anche alla sua futura e annunciata svolta sovranista e conservatrice, vogliamo offrire, organizzandoci ancora di più e meglio sui territori, il nostro bene più prezioso: lealtà e onore, oltre a fatti concreti. Noi che al sole del nord, che pure oggi splende, fino ad abbagliare, ma non ci ha scaldato i cuori, abbiamo preferito tornare a casa, dare una mano a rinforzare una fiamma che sta ricrescendo in modo lento, ma inesorabile. E che invece ci fa ancora emozionare”.

Ecco il programma dei lavori della Festa:

Ore 10: ACCREDITAMENTO DELEGATI

Ore 10.30, SALA 2: RIUNIONE del COMITATO ROMANO per ratifica n. 15 nuovi componenti.

Ore 11.30, SALA 2: RIUNIONE DIREZIONE NAZIONALE per ratifica nuovi coordinamenti in Friuli Venezia Giulia, a Udine, Gorizia, Padova, Bologna-Imola, Parma, Fermo, Ancona, Rimini, Imperia, Genova, Verona, Cesena-Forlì, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Milano.

Ore 12.30, SALA RIUNIONI: CONFERENZA STAMPA

Ore 13: PAUSA PRANZO

Ore 14.30, SALA 1, interventi di saluto:

Lorenzo LOIACONO, Coordinatore romano di Riva Destra, Gianluca CARAMANNA, Consigliere FDI Municipio I, Chiara COLOSIMO, Consigliere FDI Regione Lazio, Massimo MILANI, Portavoce romano di Fratelli d’Italia.

Ore 15, SALA 1: TAVOLA ROTONDA, “Riconquistare il Campidoglio e la Pisana: i contributi di Riva Destra”. Flash su:

– “Turismo a Roma: manca un assessorato”, Giancarlo BERTOLLINI, Dir. naz. Riva Destra

– “Un nuovo modello per Roma Capitale”, Prof. Fabio VERNA

“Emergenza abitativa e housing sociale”, Fabiana FARI, Federcasa

– “Roma capitale del verde…abbandonato: sponsor privati per ville e parchi. I rifiuti come risorsa”, Diamante GUERRA, Vicecoordinatore romano Riva Destra

– “Politiche della notte: dal litorale di Ostia fino a Roma, non solo movida. Una Capitale come Parigi e Madrid”, Cristiano SPADOLA, Vicecoordinatore romano Vicario Riva Destra

Presiede: Fabio SABBATANI SCHIUMA, Segretario Nazionale Riva Destra

Concludono:

Rachele MUSSOLINI, Consigliere comunale Roma Lista Meloni

Giancarlo RIGHINI, Consigliere FDI Regione Lazio

Ore 16.00, SALA 1: TAVOLA ROTONDA, “Obiettivo 10%: il sostegno a Fdi dei movimenti federati”.

Interventi di:

– Andrea MARRONE (Movimento Conservatore Stella d’Italia), Pasquale BUFFARDI (Realta’ Popolare), Pierluigi ANGELUCCI (Lista Con Giorgia), Fabrizio PIGNALBERI (Piu’ Italia), Piero PUSCHIAVO (Progetto Nazionale), Gianluca COCCO (M.S.S. Fed. Shardana), Paolo SABBIONI (Popolo Partite Iva), Sergio MARCHI (La Destra), Federico ROCC (Patria e Libertà), Giorgio CIARDI (Mov. per la Sovranità), Luciano CIOCCHETTI (Direzione Italia)

Presiede: Francesco DE NOIA, Coordinatore Riva Destra Puglia.

Conclude Giovanni DONZELLI, Deputato e Responsabile Nazionale Organizzazione FdI

Ore 17.00, SALA 1: TAVOLA ROTONDA, “Fratelli di un’altra Europa”

Interventi di Roberta ANGELILLI (Cuori Italiani), Alfredo ANTONIOZZI, Arianna ALESSANDRINI (FDI), Enzo RIVELLINI (Napoli Capitale), Fabrizio GHERA (Capogruppo FDI Regione Lazio)

Presiede: Francesco STINA’, Coordinatore Riva Destra Calabria

Conclude: Nicola PROCACCINI, Europarlamentare FDI

Ore 18, SALA CONVEGNI: INTERVENTI FINALI

Angelo BERTOGLIO, Vicesegretario Nazionale Riva Destra

Alfio BOSCO, Portavoce Nazionale Riva Destra

Galeazzo BIGNAMI, Deputato FI

Carolina VARCHI, Deputato FDI

Paolo TRANCASSINI, Deputato e Coordinatore regionale del Lazio FDI

Marco SILVESTRONI, Deputato e coordinatore Provincia di Roma FDI

Fabio SABBATANI SCHIUMA, Segretario Nazionale RIva Destra

Conclude: GIORGIA MELONI, Presidente Nazionale Fratelli d’Italia