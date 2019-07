Estate, amori, tradimenti, veri o falsi, reali o solo virtuali. In questo periodo dell’anno, sono tante le coppie che “scoppiano” con l’arrivo delle vacanze estive, spesso anche a causa di chat ribollenti e misteriosi che generano sospetti nei partner, talvolta fondati. Tra le notizie “leggere” che ci arrivano dai siti specializzati, a questo proposito, c’è anche quella che spiega come provare a scoprire un eventuale tradimento consultando il cellulare del proprio marito o fidanzata, provando a immergersi nei segreti di WhatsApp.

“Esiste una soluzione che pochi conoscono”, spiega il sito tecnoandroid.it, che fornisce la sua ricetta svela-corna. “All’interno di WhatsApp c’è una sorta di archivio storico in cui sono raggruppati i dati relativi a tutte le conversazioni effettuate. All’interno dello storico sono elencati i nomi degli utenti contattati maggiormente dal partner con tanto di informazioni relativi al numero di interazione e file multimediali condivisi. I dati sono aggiornati, tenendo anche conto di quelli che sono gli eventuali messaggi rimossi”. Secondo il sito specializzato, dunque, per essere sicuri della fedeltà del partner, oltre a controllare le conversazioni è bene anche recarsi nel menù “Impostazioni” per dare uno sguardo alla sezione storico delle chat. Ma prima bisogna impossessarsi del cellulare del partner…