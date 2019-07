Bibbiano, i deputati di Fratelli d’Italia chiedono al governo di fare luce sul film degli orrori

Il gruppo parlamentare alla Camera di Fratelli d’Italia ha presentato al ministro della Giustizia (primo firmatario Francesco Lollobrigida) un’interrogazione in merito all’inchiesta Angeli e Demoni. “Desta sgomento – scrivono i deputati – quanto emerso dall’indagine Angeli e Demoni che vede al centro la rete dei servizi sociali della Val D’Enza, accusati di aver redatto false relazioni per allontanare bambini dalle famiglie, collocarli in affido retribuito da amici e conoscenti e infliggendo ai piccoli impulsi elettrici per alterare lo stato della memoria in prossimità dei colloqui giudiziari, così da generare falsi ricordi di abusi sessuali; diciotto persone, come riportato anche da fonti di stampa, tra cui il sindaco del Partito democratico di Bibbiano (Reggio Emilia) Andrea Carletti, politici, medici, assistenti sociali, liberi professionisti, psicologi e psicoterapeuti di una onlus di Torino, hanno messo in scena un film dell’orrore, caratterizzato anche da abusi e violenze sessuali, oltre che da un business da centinaia di migliaia di euro, e per questo sono stati raggiunti da misure cautelari dai carabinieri di Reggio Emilia”.

“Si tratta – ricordano i deputati di Fratelli d’Italia – di un dramma che ricorda gli orrori della comunità Il Forteto e che aveva visto Fratelli d’Italia richiedere fortemente una commissione d’inchiesta volta anche al monitoraggio puntuale delle case famiglia in materia di affido di minori e che, nonostante abbia visto la conclusione dell’iter di approvazione legislativo, è ancora drammaticamente in attesa di istituzione. In questo drammatico contesto – scrivono ancora i deputati – l’affido, che dovrebbe costituire una misura temporanea di aiuto e protezione per i minori in difficoltà, funzionale al mantenimento della relazione con la famiglia d’origine, troppo spesso si trasforma in una soluzione permanente, caratterizzata da proroghe in oltre il 60 per cento dei casi dopo i ventiquattro mesi, con la conseguenza che non si raggiunge mai la situazione di stabilità familiare fondamentale per lo sviluppo del bambino in difficoltà nell’ambito della propria famiglia”.

“La lacunosità dei dati relativi all’attuazione dell’istituto dell’affido – concludono i deputati – rende difficoltoso avere un’esatta conoscenza dell’ampiezza del fenomeno a oggi, stante che anche la «Relazione sullo stato di attuazione della legge recante modifiche alla disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», presentata ogni tre anni al Parlamento dai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali e trasmessa da ultimo nel gennaio 2018, contiene dati aggiornati solo al biennio 2014-2015. I deputati di Fratelli d’Italia pertanto chiedono quali urgenti iniziative di competenza il ministro della Giustizia intenda porre in essere per mettere fine a violenze inaccettabili a danno dei più piccoli, anche per un monitoraggio puntuale, con gli strumenti più opportuni, dei casi di bambini in affido, garantendo che simili drammatiche vicende non abbiano più a verificarsi e tutelando, con ogni mezzo, chi non ha altri strumenti per difendersi se non quelli forniti dagli adulti.