Giulia Berberi, il medico a bordo della Alex, non è laureata in medicina ma in odontoiatria

A svelare il retroscena su Giulia Berberi, medico che presta soccorso ai migranti per la Ong Mediterranea e che era a bordo della Alex che ha attraccato a Lampedusa giorni fa con una quarantina di migranti , è stata la giornalista Francesca Totolo, che su Il primato nazionale ha spiegato che la Berberi non è un medico specializzato in primo soccorso ma una laureata in odontoiatria iscritta all’albo ligure. Notizia confermata dallo stesso Albo dei medici chirurghi e odontoiatri di Genova.

Giulia Berberi, intervistata da Sky Tg24, aveva spiegato che il gommone soccorso dal veliero Alex della Ong Mediterranea “era in buone condizioni. Il problema è stato che ci trovavamo in zona libica e i libici stavano arrivando a prenderli, quindi immediatamente li abbiamo caricati sulla barca e siamo partiti”. Un’intervista che è stata ripresa e postata su Fb dal ministro Matteo Salvini per dimostrare le “bugie” delle Ong e per sottolineare che le loro sono azioni di recupero e non di salvataggio.