Quando si fa l’opposizione con stile, senza pregiudizi. Oggi Giorgia Meloni ne ha dato prova evidente rispondendo alle domande dei giornalisti che la volevano incalzare. Ma la presidente di Fratelli d’Italia ci sa fare e non si è tirata indietro. Il tema è la mozione di sfiducia individuale a Salvini presentata dal Partito democratico. Vocato alla sconfitta. E certo non potrà contare sui voti dei deputati di Fdi, perché la destra italiana ha parola, dignità, onore, stile.



Mozione antinazionale

Quella voluta da Zingaretti è una mozione di sfiducia contro la Nazione, perché colpisce un ministro che da mesi si batte per difendere i confini da una migrazione altrimenti incontrollabile. Perché pretende che l’Italia non sia lasciata sola. E invece ai pidioti – mai un appellativo suona tanto giustificato – tutto questo non va giù. Pregustano l’invasione della penisola, incitati all’opera dai Lerner come dai Saviano. E invece no, non tutti possono starci ai loro folli disegni.



Quelli del Global compact

Poi, è sospetta la mozione contro il solo capo del Viminale, quasi a prefigurare una volontà di isolamento. Il resto del governo va bene, compagni e compagne della malora? Come mai prendete di petto uno solo della compagine? Toninelli meglio di Salvini? Conte statista proveniente dalla scuola di Frattocchie? Spiegatecela questa.

La realtà è che per il Pd l’interesse nazionale viaggia rasoterra, prediligono il baccano politicante e dimenticano che fuori dal Palazzo ci sarà un motivo per cui continuano a buttare al vento i consensi che avevano. Potremmo chiamarli quelli del global compact: Fratelli d’Italia li ha costretti alla resa persino su quel documento infame, alla Camera. E loro ci riprovano con la mozione di sfiducia a Salvini. Magari, confidando sui mal di pancia nell’esercito parlamentare dei Cinquestelle. Ma la mossa di Giorgia Meloni, quel no alla sfiducia individuale, è la medicina adatta a farglielo passare.