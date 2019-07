Giallo Merkel: dopo i tremori e l’affanno, salta ancora il soggiorno a Ischia

La salute di Angela Merkel continua a sollevare dubbi: questa volta a rilanciare le voci dell’esistenza di un qualche problema è stata la dichiarazione che la cancelliera tedesca ha fatto davanti ai giornalisti in occasione della visita a Parigi per la festa nazionale francese. L’affanno evidente, ha spiegato il portavoce Seteffen Seibert, riferendosi al respiro corto della cancelliera che incontrava la stampa nella residenza dell’ambasciatore tedesco, era dovuto al fatto che “aveva fatto le scale a gran velocità per arrivare in tempo all’appuntamento con i giornalisti che la aspettavano in cima alle scale, e poi ha subito fatto la sua dichiarazione».

La Merkel a Parigi in evidente affanno

«Non c’è assolutamente nulla di speciale di cui rendere conto e sicuramente nulla che debba alimentare voci”, ha aggiunto. Merkel, ha inoltre reso noto, andava di fretta perché successivamente aveva in programma un pranzo con il presidente francese Emmanuel Macron. Reduce da tre crisi di tremore in poche settimane, Merkel ha potuto assistere alla parata militare per la festa nazionale francese senza apparenti difficoltà.

Sono almeno tre gli episodi di tremore durante gli eventi ufficiali, immortalati dai fotografi e ripresi dalle telecamere. Un quarto caso sarebbe stato registrato nel corso di una cena, dove non erano presenti giornalisti. A questo proposito, il protocollo per la Cancelliera è stato repentinamente cambiato. Angela non è più in piedi, ma rimane seduta in occasione degli incontri ufficiali. Ora quanto accaduto a Parigi, con il respiro affannoso, aggiunge nuovi timori sulle condizioni di salute della 65enne leader politica tedesca.

Quest’anno la Merkel ha disertato anche Ischia

Altro elemento che solleva molti dubbi sulle condizioni di salute della Cancelliera, il fatto che sia saltato di nuovo il consueto soggiorno a Ischia. La Merkel non (quasi) ha mai rinunciato ad alcuni giorni di relax nell’Isola campana. Anche quest’anno, per la terza volta, ha disertato la vacanza (in genere programmata per le vacanze di Pasqua) e da Ischia fanno sapere di non avere avuto notizie di un arrivo della Cancelliera per quest’anno. Un indizio che, unito agli altri, solleva pesanti interrogativi sulle condizioni di salute della Merkel.