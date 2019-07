Francia, l’affaire “aragoste giganti” inguaia Macron: ministro ambientalista si dimette

Ha avuto un bell’invocare la persecuzione, il linciaggio mediatico, la fake news, ma alla fine il ministro francese dell’Ambiente, François de Rugy, ha annunciato le sue dimissioni, dopo essere stato accusato di spendere soldi pubblici per cene lussuose con aragoste giganti, ostriche, champagne e grandi vini, tutto spese pubbliche ovviamente. “Gli attacchi e il linciaggio mediatico contro la mia famiglia mi portano oggi ad un passo indietro necessario, che tutti capiranno. A causa della mobilitazione necessaria per difendermi non sono in grado di svolgere serenamente ed efficacemente la missione confidatemi dal presidente della Repubblica”, ha detto de Rugy sulla sua pagina Facebook, annunciando di aver presentato le dimissioni. Il presidente Emmanuel Macron ha immediatamente accettato le sue dimissioni, giunte in un momento particolarmente difficile per il suo governo. De Rugy è un ambientalista, animalista, verdissimo, paladino dell’ambiente, però non si tirava indietro rispetto a cene a base d’aragosta, la cui cottura come si sa è particolarmente dolorosa, e grandi vini francesi. De Rugy inoltre è stato accusato di aver vissuto in case popolari ottenute in affitto grazie alla sua posizione. Il giornale Mediapart, autore di numerose indagini su di lui, ha annunciato che presto pubblicherà i risultati di un’ennesima inchiesta sugli sprechi del ministro di Macron.

(Foto: Ufetam)