Fondi russi alla Lega, indaga la Procura. Salvini: «Siamo scomodi, è evidente»

L’Apparato colpisce ancora. O almeno ci prova. Parliamo del complesso mediatico-giudiziario che tenta costantemente di condizionare la vita politica italiana. Se i pm del Meridione tentano di incastrare Salvini con le navi Ong, quelli del Settentrione si ispirano alle “inchieste” giornalistiche ostili al ministro dell’Interno. La Procura di Milano ha in fatti aperto un’indagine sui presunti fondi russi che avrebbe ricevuto la Lega dopo le “rivelazioni” di Buzzfeed e dall’Espresso. L’inchiesta, che è affidata al procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e ai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta, ha già un’ipotesi di reato, quella di corruzione internazionale. Da quanto si apprende, in procura sono già state sentite alcune persone.

L’ironia di Salvini

Salvini non si scompone e commenta con ironia la notizia: “Io da Mosca ho sempre portato a casa solo matrioske, Masha e orso per mia figlia, chiunque dice il contrario mente”. Poi però aggiunge: “Siamo scomodi, è evidente, siamo indagati e intercettati e processati non solo in Italia”.

Il M5S attacca: «Chiediamo trasparenza»

“Cosa ne pensiamo? Siamo preoccupati per questa storia, l’apertura dell’inchiesta è una cosa da non sottovalutare. Chiediamo trasparenza”. Così, fonti M5S, interpellate sull’apertura dell’inchiesta. “Su questo governo – rimarcano le stesse fonti – non ci deve essere nessuna ombra. Il Movimento non ha mai preso nessun finanziamento e mai lo prenderà. Noi rispondiamo solo ai cittadini”. Fanno le “anime belle” i pentastellati, ma ogni tentativi di indebolite l’alleto leghista è per costoro il benvenuto.