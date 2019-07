Folla e rabbia alla camera ardente di Cerciello. “Ucciso da un animale, 11 le coltellate”

“Chi lo ha ucciso è un animale, perché le coltellate sono 11 non otto. Ai giudici dico non siate parsimoniosic’è bisogno di rispetto per la divisa e per gli uomini che prestano la loro vita allo Stato”, ha detto Salvatore di Sarno, il sindaco di Somma Vesuviana, all’esterno della camera ardente del vice brigadiere dei Carabinieri.