Foa accoglie la richiesta della vigilanza e si dimette da Rai Com

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Rai, Marcello Foa, e i consiglieri d’amministrazione Rai Beatrice Coletti, Igor De Biasio e Giampaolo Rossi, hanno annunciato le dimissioni dal Consiglio d’amministrazione di RaiCom e Rai Pubblicità in apertura della riunione odierna del Cda Rai, come segno di “rispetto per le istituzioni parlamentari” e pur ribadendo “l’assoluta legalità, la piena coerenza statutaria e ragionata esigenza organizzativa e di controllo di Gruppo” che aveva determinato l’accettazione dell’incarico in RaiCom.

La decisione arriva dopo la risoluzione non vincolante della commissione di Vigilanza Rai che qualche giorno fa aveva decretato l’incompatibilità tra i due ruoli di presidente della capogruppo e della controllata assunti da Foa, nonostante il secondo incarico fosse senza deleghe operative né compensi, a cui Foa aveva rinunciato da subito.