Flop Mughini, numeri impietosi per “Quelli della Luna”. Lui impreca contro lo «sterco televisivo»

Gli ascolti non premiano Giampiero Mughini. La prima puntata di “Quelli della Luna” andata in onda martedì sera su Rete 4 – prima di una serieb di quattro puntate – ha raccolto un ascolto medio di 505mila spettatori con il 2,8% di share. Mughini, opinionista, scrittore, collezionista, è alla sua prima conduzione. Il primo round non è adato bene. Il nuovo programma sportivo di Mediaset è un format di qualità. Per questo il conduttore la prende male e inveisce contro i reality show, quelli sì sempre al top degli ascolti. Mughini va giù pesante e li definisce alla sua maniera, colorita e roboante «sterco televisivo e robaccia da dementi». Anche perché proprio a “Temptation Island” è andata la palma della vittoria. I protagonisti delle prime storie che Mughini ha trattato sono stati Valentino Rossi, Francesco Totti, Tiger Woods, Paolo Rossi, Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo, Jonathan Bachini, Lance Armstrong e Davide Astori.

“Temptation Island” batte tutti

Il format nasce su ispirazione del 50° anniversario del primo uomo sulla Luna e alterna le storie dei fuoriclasse dello sport, rappresentanti in quattro categorie: i Lunari, autori di imprese extraterrestri, i Lunatici, che hanno alternato successi a insuccessi, le Lune Piene, sempre al top nello sport e nella vita e le Lune Nere, che sono caratterizzate dall’essersi rovinate la carriera d’improvviso. L’idea non è male, Mughini è un narratore colto. Ma il verdetto è stato impietoso. Gli ascolti hanno visto vincitore indiscusso Temptation Island, che ha registrato il 23.3% di share con un totale di 3.953.000 spettatori. A seguire, su Rai1, Parigi a tutti i costi ha conquistato 2.943.000 spettatori pari al 14.1% di share. È andata abbastanza bene anche per Quarta repubblica su Rete4 che ha totalizzato 1.116.000 spettatori con il 5.9% di share.