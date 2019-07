Eruzione in corso sull’Etna: fontane di lava ed esplosioni dal cratere (Video)

Eruzione in corso sull’Etna, fontane di lava ed esplosioni. Il vulcano fa paura: è tornato a farsi sentire con boati e lapilli registrati a profusione con dal cratere del vulcano. Si è in presenza di una nuova fase eruttiva sull’Etna con un‘intensa attività stromboliana da uno dei crateri sommitali.

Eruzione in corso sull’Etna

E allora, come anticipato, sull’Etna fontane di lava ed esplosioni con boati e l’emissione di una colata tornano a far paura. Il fenomeno, “concentrato” nella zona alta e desertica del vulcano, è stato visibile dalla tarda serata di giovedì visionando le telecamere termiche dell’Oe-Ingv. Il sistema è “carico” di energia come dimostra l’alto livello del tremore dei condotti magmatici interni dell’Etna, emerge dal sito dell’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania. La nuova fase eruttiva in corso sull’Etna, fortunatamente, non impatta sull’attività dell’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini”. Il monitoraggio e l’allerta sono costanti.