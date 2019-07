Cameron Boyce, la carriera

Nato a Los Angeles il 28 maggio, dopo gli inizi nella pubblicità Cameron Boyce ha debuttato in tv nella soap opera General Hospital: Night Shift, mentre al cinema ha recitato nei film Riflessi di paura, Eagle Eye, Un weekend da bamboccioni (1 e 2), Justin Bieber: Never Say Never, e Judy Moody and the Not Bummer Summer. Ma a consacrarlo tra il pubblico dei giovanissimi sono stati lo show Disney Jessie e soprattutto il personaggio di Carlos De Mon, figlio di Crudelia De Mon, nella saga di film Descendants. «Il mondo – ha spiegato il portavoce della famiglia – ha perso una delle sue luci più luminose, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso la gentilezza e la compassione di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato». «Siamo molto tristi in questo momento e chiediamo la dovuta privacy per affrontare la perdita del nostro prezioso figlio e fratello», ha concluso. Secondo alcuni media americani sarebbe morto a seguito di una crisi epilettica.