«E io denuncio la gip di Agrigento». Ora i giudici difenderanno ancora Carola?

Una signora di Benevento, Ornella Mariani Forni, non ce l’ha fatta a starsene con le mani in mano e ha preso un’iniziativa decisa: ha denunciato presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta la Gip del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, contro la sua decisione di scarcerare Carola Rackete. La donna ha presentato, come riporta il sito Imolaoggi.it e ripresa da latri siti e quotidiani una dettagliata denuncia partendo dal presupposto che la decisione del Gip appare basata su presupposti giuridicamente errati. A cominciare dal fatto che gli immigrati trasportati dalla Sea Watch non erano naufraghi, ma soggetti con destinazione predefinita.

«Dal gip Vella, schiaffo ai sentimenti italiani»

La decisione del gip – si legge nella denuncia- offende gli interessi; i sentimenti ed i valori dello Stato italiano, per ”Delitto contro la personalità dello stato” poiché la sua attività, svilendo ed esautorando le Forze dell’Ordine impegnate in loco, ha violato l’art. 241 del Codice penale”.

La signora Ornella Mariani Forni denuncia che il reato di resistenza e violenza dalla Rackete opposto a nave da guerra italiana avrebbe potuto degenerare in un drammatico evento in danno di servitori dello Stato. Ha precisato nella sua denuncia che il Segretario di Stato olandese per le migrazioni Ankie Groekers- Knol, prendendo le distanze dal manovra spericolata della capitana, ha riconosciuto i gravissimi delitti commessi dalla Rackete.

«Carola non poteva non sapere che…»

Aggiunge ciò che è stato rilevato da molti, ossia che “non può essere sfuggito al Gip l’intenzionalità della comandante tedesca nel restare quattordici giorni in mare pur nella consapevolezza di potere, nello stesso arco temporale, raggiungere porti sicuri: tunisini, algerini, marocchini, portoghesi, spagnoli, francesi, maltesi, albanesi, egiziani, croati. Per tutto questo è difficile non dedurre la determinazione a compiere un’azione estranea all’esercizio di un diritto e distante dall’onere di un dovere e ad arrecare un violento e deliberato insulto alle Autorità italiane ed ai Finanzieri. nella denuncia la signora coraggiosa parla di “manovra intenzionale di stampo criminale, rivelandosi socialmente pericolosa: l’ordine di accensione dei motori laterali, mirava a schiacciare la motovedetta della G.d.F. e la scriminante di cui all’art.51 appare uno scardinamento delle norme attraverso false premesse in fatto e in diritto”.

“La Rackete non stava effettuando la millantata operazione di salvataggio, – si legge ancora nella denuncia – ma aveva prelevato i Migranti a bordo della Sea Watch 3 senza che alcuna emergenza lo esigesse, così mancando lo stato di necessità e le ipotesi di pericolo o di Forza Maggiore.

Il Codice penale parla chiaro

Tiene a precisare che nell’articolo 241 del codice penale è scritto: “… chiunque compia atti diretti o idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni”. La Mariani Forni , quale cittadina e contribuente, ha trasmesso copia della denuncia anche al Consiglio Superiore della Magistratura per le opportune valutazioni e, chiede di essere informata dell’esito della presente denuncia ai sensi dell’art. 406 c.p.p. nel caso in cui il P.M. avanzi formale richiesta di proroga delle indagini preliminari. Chiede altresì di essere informata nel caso in cui, ai sensi dell’art. 408 c.p.p. il P.M presenti richiesta di archiviazione. Già, ora siamp proprio curiosi di sapere cosa prensano di fare i giudici…