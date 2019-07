È attacco ai treni: incendio doloso dietro il blocco ferroviario tra Roma e Firenze

C’è un incendio dietro il caos che stamattina ha causato il blocco della circolazione ferroviaria all’altezza di Firenze, dividendo in due l’Italia. L’incendio, che si è sviluppato in un tombino e in una cabina dell’impianto di alimentazione a Campo di Marte, risulta essere di origine dolosa. «Dai primi accertamenti, il principio d’incendio agli impianti che gestiscono la circolazione dei treni è stato causato da un atto doloso ad opera di ignoti», ha fatto sapere Rfi in una nota.

Ferrovie sotto attacco

Dunque, dopo gli attacchi di questi giorni ai cantieri della Tav di Chiomonte, la rete ferroviaria italiana finisce nuovamente sotto attacco, provocando disagi gravissimi a tutto il Paese. Per ore, dal primo mattino, la circolazione dei treni ad Alta velocità e convenzionale è rimasta sospesa nel nodo di Firenze, causando alla Tav ritardi medi di tre ore e una situazione di caos lungo tutta la tratta da Nord a Sud. Situazione che è proseguita anche dopo la ripresa della circolazione.

Le indagini e i precedenti

Tutto ha avuto inizio alle 5.1o, quando un motorista di un treno merci ha visto del fumo uscire dagli impianti e ha fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Polfer, Digos e polizia scientifica che ha effettuato i rilievi, constatando immediatamente i segni di una manomissione di origine dolosa. Un episodio che non è affatto isolato e che, anzi, ha preoccupanti precedenti, che fanno pensare a un attacco sistematico alla rete ferroviaria italiana: già in passato si sono registrati casi simili sulla stessa linea.