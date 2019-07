Dl sicurezza, la Meloni attacca la sinistra: «Voi complici di Carola mentre violava le leggi» (video)

«Alla Camera ho voluto ricordare ai parlamentari di sinistra che il loro lavoro è scrivere leggi, non aiutare alcune Ong a violarle. Spero di essermi spiegata bene…», scrive Giorgia Meloni su Fb a corredo del video che documenta il suo intervento in aula, di questa mattina, sul dl sicurezza bis, che oggi va al voto alla Camera. La Meloni ha prima ricordato l’enorme mole di emendamenti presentati da FdI al primo decreto, e non recepiti, se non oggi nel provvedimento bis, ma ha anche attaccato la sinistra che ha protetto e si è resa complice delle violazioni delle leggi commesse da Carola Rackete alla guida della Sea Watch. ça Meloni, ha poi ricordato come perfino dei colleghi parlamentari abbiano partecipato a quella pantomima: «Avete detto che stavate facendo il lavoro, no, il vostro lavoro e scrivere le leggi e farle rispettare, non infrangerle», ha tuonato la leader di Fratelli d’Italia.